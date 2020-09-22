غوارديولا لمانشستر سيتي: أود البقاء

أكد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه يود البقاء لفترة طويلة كمدير فني للفريق.

وينتهي عقد جوارديولا، الذي تولى المهمة كمدير فني لمانشستر سيتي عام 2016، بحلول نهاية موسم 2021-2020 حيث قال غوارديولا قبل مباراة الفريق الأولى في بطولة الدوري أمام ولفرهامبتون أمس "أود البقاء لفترة أطول هنا".

وأضاف المدرب الإسباني أنه: "مكان أحب أن أكون فيه، لكن علي أن أستحقه أولاً، حافظوا على المعايير خلال العقد الماضي، وعلي أن أحافظ عليها".

"لكي أمدد عقدي علي أن أستحق ذلك، لنرى إن كنت أستحق ذلك هذا الموسم، وذلك من حيث تقدم الفريق وتحسنه".

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي إلى الفوز بالدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة المحترفة خلال توليه المسؤولية، وفي الموسم الماضي أنهى الفريق الدوري كوصيف للبطل ليفربول.