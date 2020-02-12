غوارديولا: لم أعد أفضل مدرب في العالم

اعترف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي أنه لم يعد الأفضل في العالم، مؤكداً أنه لن يفوز بالألقاب لو لم يكن لديه فريق كالسيتيزنز.

وفي حوار مع "فوتبول دايلي"، رد الإسباني على سؤال «هل أنت أفضل مدرب في العالم؟» قائلًا: «كنت»، لتسأله الصحفية: «لم تعد كذلك؟».

ورد: «ماذا تعني أفضل مدرب في العالم؟ لم أشعر أبداً أني الأفضل، أبداً، في حياتي، حتى حين فزت مع برشلونة بستة ألقاب متتالية وفزت بالثلاثية، لم أشعر بذلك.

«فزت لأني شعرت بأني أمتلك لاعبين استثنائيين وأندية كبيرة، هناك مدربون رائعون لا يمتلكون هؤلاء اللاعبين وليس لديهم هذه الأندية الكبيرة، أنا مدرب جيد، أو حتى الأفضل، لكن اعطني فريقاً ليس بمستوى مانشستر سيتي وحينها لن أفوز».