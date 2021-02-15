غوارديولا: ليس لدينا ميسي أو رونالدو لكننا فريق واحد

شدد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أنه لن يستبدل أي من لاعبيه بآخرين في الوقت الحالي.

ويتألق سيتي ونجومه خلال الفترة الأخيرة، مما جعله يبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق 16 انتصاراً محلياً متتالياً.

وقال غوارديولا: "ليس لدينا نجوم يستطيعون الفوز بمباريات لوحدهم، ليس لدينا (ليونيل) ميسي، أو (كريستيانو) رونالدو، أو (كيليان) مبابي، أو نيمار.

"علينا تحقيق النتائج كوحدة واحدة وفريق واحد.

"حتى أكون صادقاً، أتمنى أن يكون لدي لاعب يسجل 4 أهداف كل مباراة، لكني لن أغير أي لاعب لدي هذا الموسم وفي هذه اللحظة، وهذا الكلام ينطبق على جميع اللاعبين.

"لهذا السبب، لطالما امتدحت قائدنا فيرناندينيو، وكيف يقدم المساعدة داخل وخارج الملعب، مرت علينا فترات سيئة هذا الموسم".

وختم بقوله: "كنا في المركز الثاني عشر، لكننا نتصدر الدوري حالياً، وهذا يعني ثبات المستوى، وكيف قلبنا وضعنا، هذا يعني الكثير، قد لا يكون كافياً للفوز باللقب، لكن ما استمتعنا به خلال الشهرين الماضيين سيبقى لنا في الذاكرة".