غوارديولا: ليفربول أحد أفضل الفرق التي شاهدتها

أشاد مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا بقدرة لاعبيه على تناسي الخروج الأوروبي المؤلم، من خلال الفوز على توتنهام 1-0، في المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، واصفاً في الوقت ذاته منافسه ليفربول بأنه أحد أفضل الفرق التي شاهدها.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء اللقاء: "لدى الفريقين لاعبون مذهلون يملكون القلب والشخصية، كانت مبارة صعبة للغاية بعد هزيمتنا النفسية مساء الأربعاء، وكنا نعرف إمكانية خسارتنا للقب في حال سقوطنا أمام توتنهام".

وتابع: "أبلغت اللاعبين أنهم إذا استطاعوا نسيان ما حدث فسيكون ذلك جيداً، لكن إذا كان الأمر مؤلماً عليهم فإنه سيحفزهم".

وكال جوارديولا المديح للشاب فيل فودين صاحب الهدف بقوله: "إنه لاعب ديناميكي يضيف الحدة لطريقة لعبنا، أردت هجوماً أكبر وعدوانية داخل منطقة الجزاء، وهو يقدم هذا لنا من خلال عمله وقدراته، أدى بشكل جيد أمام لاعبين على مستوى عال".