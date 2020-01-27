غوارديولا: ليفربول قادر على الفوز بأكبر بطولات الدوري في أوروبا

أبدى بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إعجابه بالأداء العام لفريقه هذا الموسم، لكنه وصف منافسه ليفربول بـ «الهائل».

ويتصدر بطل أوروبا والعالم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، بفارق 16 نقطة عن سيتي، وهو ما أجبر "بيب" على الاعتراف بصعوبة منافسة الريدز هذا الموسم.

وعقب الفوز على فولهام (4-0)، أمس، في كأس الاتحاد الإنجليزي، قال الإسباني في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «من الواضح أن ليفربول سيتوج بطلاً للبريميير ليغ، لكنه سيكون كذلك أيضاً لو شارك في بطولات الدوري، بإسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا.

«سيكونون أبطالًا في كل مكان، في ظل نتائجهم هذا الموسم بعد 23 مباراة (22 انتصاراً وتعادل واحد).

«في الماضي القريب عندما فاز تشيلسي بالدوري، لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، وليستر كذلك، وتشيلسي مرة أخرى، لكننا عندما فزنا بالدوري، كررنا الأمر الموسم التالي».