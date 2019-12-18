غوارديولا: ليفربول يدين لمانشستر سيتي بالشكر

يرى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي التوجه بالشكر لحامل اللقب على بداية “الريدز” الرائعة هذا الموسم.

ويقدم ليفربول مستويات استثنائية هذا الموسم، ويتصدر الترتيب برصيد 49 نقطة من أصل 51 نقطة ممكنة، حيث حقق 16 انتصاراً وتعادل مرة واحدة ولم يتذوق بعد طعم الهزيمة.

وأشار غوارديولا إلى أن المعايير التي وضعها سيتي ساعدت ليفربول ونقلته إلى مستوى آخر: “أعتقد أن الاحتفاظ بـ 100 نقطة، أو 90 نقطة لمدة 3 أو 4 سنوات أمر صعب، فقد كنت أعرف ذلك”.

وتابع: “لم أكن أريد التفكير في الأمر كثيراً بداية الموسم، لكني اعتقدت أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك مرة ثانية”.

وتابع المدرب الإسباني: “عندما وصلنا هنا، كان المعيار هو 85 نقطة للفوز بالدوري الإنجليزي، أما الآن فعليك أن تصل إلى ما يقرب 100 نقطة من أجل الفوز باللقب”.

ويرى غوارديولا أن هذا هو السبب في “أننا ساعدنا ليفربول على اتخاذ هذه الخطوة وشراء لاعبين كبار والوصول الآن إلى هذا المستوى”.

وعن تحقيق ليفربول للألقاب هذا الموسم، قال "بيب": “في الموسم الماضي كان ليفربول بطلاً، لذلك فهذا هو موسمهم الثاني على هذا المستوى”.

وأضاف “عدم تحقيق الألقاب لمدة طويلة أمر يساعد حقاً”.