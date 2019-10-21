غوارديولا: مانشستر سيتي غير جاهز للفوز بدوري الأبطال

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه لن يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة هذا الموسم إلا إذا أصبح أكثر حسماً للفرص أمام المرمى.

واستفاد سيتي من هدفي غابرييل جيزوس ودافيد سيلفا ليفوز 2-0 على كريستال بالاس السبت ويقلص الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ست نقاط.

وكان هدف جيزوس أمام بالاس الـ 50 للمهاجم البرازيلي مع سيتي، لكن غوارديولا أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 22 عاماً أهدر أيضاً العديد من الفرص.

وقال الإسباني لوسائل الإعلام: "أهدرنا الكثير من الفرص. يجب أن نكون أكثر حسماً. عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير جاهزين... لا يزال بوسعنا التطور".

ويملك سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفاً هذا الموسم، وبفارق سبعة أهداف عن ليفربول، ورغم هذه الانتقادات فإن غوارديولا يشعر بالرضا عن مهاجميه.

ودخل جيزوس التشكيلة الأساسية لسيتي أمام بالاس على حساب سيرجيو أغويرو الذي تعرض لحادث بسيط في سيارة خلال طريقه إلى التدريبات الأربعاء الماضي.

وأضاف غوارديولا: "التنافس مع أغويرو ربما يكون أصعب شيء، لكن غابرييل يتحلى بالصبر. في كل مران يقاتل بشراسة لكنه يستطيع التحسن".

وسيخوض سيتي مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء حين يستضيف أتالانتا.