غوارديولا: ماني يلجأ للتمثيل أحياناً

بدأ بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الحرب النفسية، ضد ليفربول مبكراً قبل مواجهة الفريقين المرتقبة الأسبوع القادم.

ويلتقي الغريمان الأحد القادم في قمة المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الذي يتصدره الريدز حالياً بفارق 6 نقاط عن السيتيزنز.

وقال المدرب الإسباني: "في بعض الأحيان يقوم (ساديو) ماني بالتمثيل، إلا أن لديه موهبة تسجيل أهداف قاتلة في الدقائق الأخيرة من المباريات.

"يتمتع ليفربول بشخصية عظيمة فهم يفوزون في الأوقات القاتلة من المباريات.

"نعلم أي فريق سنواجه، فازوا في 10 مباريات وتعادلوا في مباراة وحيدة، الأسبوع القادم سننتقل إلى آنفيلد لنذيقهم الهزيمة الأولى".

وحول مانشستر سيتي تأخره أمس أمام ساوثهامبتون إلى فوز بهدفين لهدف.

وقال "بيب" عن تلك المباراة: "ظهرنا فيها بشكل رائع منذ أول دقيقة وحتى النهاية، خلقنا قدراً كبيراً من الفرص، من المهم أن نكون هادئين.

"أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن يواصلوا الهجوم لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز، لم يكن هناك مساحات في الملعب، كان من المستحيل أن نفوز، لكننا عدنا بالفوز ولذلك أنا سعيد".