غوارديولا: محرز يتمتع بشخصية عظيمة

حذر جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فريقه من التراخي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بعد الفوز بهدفين لهدف ذهاباً.

بهذه النتيجة، أصبح لزاماً على سان جيرمان العودة من ملعب الاتحاد الأسبوع القادم بانتصار بفارق هدفين على الأقل حتى يتسنى له العبور إلى النهائي.

وقال غوارديولا بعد المباراة: "يتعين علينا أن نلعب بأسلوبنا الخاص في مباراة الإياب إذا أردنا التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، سجلنا هدفين وهذا أمر مهم خارج الديار، لكن علينا أن نُقدم مستوى كبير جداً بعد 6 أيام.

"غيّرنا أسلوب الضغط بالأخص على نيمار وكيليان مبابي وآنخيل دي ماريا وهذا أمر صعب أمام مثل هذه النوعية من اللاعبين".

وبالرغم من أن باريس سان جيرمان ظهر بشكل مميز خلال الشوط الأول وسجل هدف التقدم عبر ماركينيوس في الدقيقة 15، إلا أن الأمور انقلبت في الشوط الثاني إذ تمكن سيتي من إدراك التعادل عبر كيفين دي بروينه، قبل أن يسجل رياض محرز هدف الفوز من ركلة حرة مميزة.

وعن محرز صاحب هدف الفوز، أبدى "بيب" إعجابه الشديد بمؤهلات النجم الجزائري، فقال: "يتمتع رياض بشخصية كبيرة، هو رجل لا يشعر بالضغط في المراحل الكبيرة، بل يتعامل معها بشكل جيد حقاً".

وعن رد فعل لاعبيه بعد الفوز، قال الإسباني: "كنت سعيداً للغاية حين دخلت غرفة خلع الملابس بعد المباراة ووجدتهم هادئين، لا صفير أو احتفال، لأنهم يعلمون جيداً أننا لم ننجز المهمة بعد ولا يزال هناك لقاء آخر".

ويلتقي الفريقان في إياب نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم 4 مايو 2021 لتحديد الطرف الأول من نهائي 2020-2021.