غوارديولا: مستقبلي مع سيتي لن يؤثر على الصفقات الجديدة

أشار بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إلى أن مستقبله مع النادي، لن يؤثر من قريب أو بعيد على الصفقات المحتملة في المستقبل.

ولفت الإسباني إلى التزامه باستكمال عقده مع بطل إنجلترا، والممتد حتى منتصف 2021، وذلك رداً على الشائعات التي تحوم حوله، بعد تدهور نتائج الفريق على مستوى الدوري المحلي هذا الموسم.

وقال لوسائل الإعلام: "وجودي في النادي هذا ليس السبب الوحيد الذي جعل اللاعبين يأتون إلى هنا، يمكنني القول أني كنت على اتصال مع لاعبين آخرين، ورفضوا أن يأتوا وأنا هنا.

"أعتقد أن النادي كبير وجيد بما يكفي لجذب اللاعبين الذين يلعبون بالطريقة التي نفضلها، ولن يتوقفوا عن المجيء إلى النادي بسبب المال أو لأنهم يريدون فقط اللعب مع مانشستر سيتي. أعتقد أن النادي ليس حلاً سيئاً للاعبين".

من جهة أخرى، تعهد "بيب" بمساعدة المدافع جون ستونز على حجز مكان ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020، بقوله "مشكلتي أني إنسان. أعاني عندما يعاني اللاعبين في فريقي. حقاً أريد أن يكون ستونز جزءاً من منتخب إنجلترا".

وختم بقوله: "علي أن أتخذ القرارات وأن أكون صادقاً، لم يكن من السهل اختيار إيريك غارسيا على حساب ستونز، لكنه لعب بشكل جيد واستحق فرصته، والأمر لا يتعلق بجون فقط، بل باللاعبين الدوليين، هذا يعني أن عليهم تقديم أفضل ما لديهم معنا".