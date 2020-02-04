غوارديولا مهدد بالعقوبة بعد حبس لاعبي مانشستر سيتي 45 دقيقة

رغم إعلانه للإعلام رضائه عن أداء فريقه أمام توتنهام بصرف النظر عن الخسارة بهدفين نظيفين، اجتمع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بلاعبيه لمدة 45 دقيقة كاملة في غرفة الملابس عقب اللقاء، ما قد يعرضه للعقوبة.

وحسب صحيفة «ذا سن» البريطانية، فإن المدرب قام بـ «حبس» لاعبيه لمدة 45 دقيقة كاملة في غرفة الملابس ليجتمع بهم عقب مباراة توتنهام التي خسرها بهدفين نظيفين.

وأوضحت صحيفة «مانشستر إيفنينغ نيوز» أن المدرب الإسباني قد يتعرض لعقوبة بسبب تأخره عن المؤتمر الصحفي.

وفقد سيتي ثلاث نقاط جديدة ليبتعد أكثر عن ليفربول المتصدر ويتسع الفارق بينهما إلى 22 نقطة في الدوري الإنجليزي.