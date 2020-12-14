غوارديولا: مونشنغلادباخ فريق محترم

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي احترامه الشديد وتقديره لخصم فريقه القادم في دوري أبطال أوروبا، بوروسيا مونشنغلادباخ، مشيراً إلى أن مهمة السيتيزنز لن تكون سهلة.

وتأتي تصريحات الإسباني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيتي أمام ويست بروميتش آلبيون التي ستقام غداً الثلاثاء لحساب المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا: "علمت في ألمانيا مدى أهمية وقيمة مونشنغلادباخ، إنه فريق أحترمه كثيراً، لديه جودة ويقدمون كرة قدم جميلة حقاً.

"ظهر ذلك خلال مباريات دور المجموعات، خصوصاً الأداء الاستثنائي في مباراتي شاختار، القلق الوحيد الذي يساورني هو أن لا نصل إلى أفضل مستوى لنا أمامهم في فبراير".

"رأيت بعض اللقطات لهم، لم أشاهد الكثير منها بشكل صحيح، لكن من الآن فصاعداً سنبدأ في التحضير للمواجهة وسنتابعهم عن قرب".

واستطرد متحدثًا عن الإجهاد: "في إنجلترا الفرق تشارك أوروبياً بظروف مختلفة عن غيرها، والآن يخوض الجميع نفس عدد المباريات حتى فبراير".

يذكر أن مانشستر سيتي سيدخل مباراة ويست بروميتش وفي جعبته 19 نقطة في المركز التاسع، مقابل 6 نقاط فقط للفريق الصاعد حديثاً للبريميير ليغ بالمركز قبل الأخير.