غوارديولا: هدفنا المتعة أمام ريال مدريد

أكد بيب غوارديولا أن مانشستر سيتي قادر على تخطي عقبة ريال مدريد في مواجهتي دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي حقق فوزاً صعباً بهدف نظيف على ليستر سيتي السبت الماضي من توقيع غابرييل جيزوس.

وقال غوارديولا عقب اللقاء: “أهدرنا 4 ركلات جزاء متتالية، ربما سنحرز هدفاً من ركلة جزاء عندما نحتاج إليها للفوز بشيء ما.

“يجب القول أن حراس المرمى جيدون أيضاً.

“لكننا سنسجل هدفاً من ركلة الجزاء التالية التي سنحصل عليها”.

وسيواجه مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد غداً الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وعندما سُئل عن درجة استعداد الفريق، رد قائلاً: “الاستعدادات بعد 12 يوماً كانت جيدة، خضنا مباراتين جيدتين، من الجيد أن نستعد لريال مدريد مع هؤلاء الخصوم الجيدين”.

واختتم: “نحن سنواجه ملوك دوري أبطال أوروبا، وسنحاول الاستمتاع بالمباراة واللعب بطريقتنا”.