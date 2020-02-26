غوارديولا وزيدان يتبادلان المديح قبل مواجهة ريال وسيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه يستحيل على أي فريق تكرار إنجاز ريال مدريد في الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

وتبادل المدير الفني الإسباني المديح مع نظيره زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في العاصمة الإسبانية اليوم الأربعاء.

وهيمن ريال مدريد بقيادة زيدان على لقب دوري الأبطال بين 2016 و2018 حتى استقالة المدرب الفرنسي عقب فوز فريقه 3-1 على ليفربول في نهائي 2018، قبل أن يعود زيدان لتدريب الفريق بعدها بعشرة أشهر.

وقال "بيب" قبل مباراة ذهاب دور الستة عشر على ملعب سانتياغو بيرنابيو: "ما حققه زيدان في أوروبا لن يتكرر. الفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية يثبت مدى عظمة هذا النادي.

"إنه أمر يتوارثه جيل بعد جيل، كلنا نعرف مدى عشقهم لهذه البطولة، يستحيل منافستهم في هذا الأمر، فعلوها ثلاث مرات متتالية، إنهم الأفضل في هذه البطولة ومواجهتهم تمثل تحدياً كبيراً".

وكان يُنظر إلى غوارديولا يوماً على أنه ملك دوري الأبطال بعد أن قاد برشلونة للفوز باللقب في 2009 و2011.

لكن المدرب المنتمي لاقليم كتالونيا لم يفز باللقب الأوروبي من وقتها وخسر في نصف النهائي ثلاث مرات مع بايرن ميونيخ ولم يعبر ربع النهائي في ثلاث محاولات مع سيتي رغم أنه فاز بثمانية ألقاب إجمالاً للدوري في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء أشاد زيدان بنظيره غوارديولا واصفاً إياه بأنه أفضل مدرب في العالم وحكى عن واقعة عندما زار غوارديولا في 2015 في بايرن مع مجموعة من المدربين الفرنسيين.

وقال "سألناه عن حصص التدريب التي يشرف عليها وقيادته الفنية للفريق وكان صادقا جداً معنا. الطريقة التي يعمل بها كانت مصدر إلهام لنا وأثارت حماسنا أكثر.

"هناك الكثير من المدربين الرائعين لكن بالنسبة لي غوارديولا هو الأفضل".

وسيدخل سيتي المواجهة وهو يعلم جيداً أنها قد تكون آخر فرصة أمامه في المستقبل المنظور للفوز بدوري الأبطال بعد حرمانه من المشاركة قارياً لعامين جراء خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال غوارديولا مجدداً أن مانشستر سيتي سيطعن في العقوبة مؤكداً ثقته بمسؤولي النادي.