غوارديولا يؤكد أهمية محرز في مانشستر سيتي

أكد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أهمية رياض محرز بالنسبة لفريقه في الأسابيع الأخيرة، عقب المستويات التي قدمها.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برايتون ضمن المرحلة الـ 37 من الدوري الإنجليزي، حيث أشاد بمستويات النجم الجزائري، وتطرق للحديث عن عدة أمور في مقدمتها التحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا، ومستوى كيفين دي بروينه.

ما الذي قاله غوارديولا عن محرز؟

قال غوارديولا: "رياض كان دائماً في حالة جيدة، ربما في البداية لم يكن يلعب كثيراً، لأننا كان لدينا طريقة معينة، لكن خطوة بخطوة حصل على مكانه.

"مؤخراً كان يلعب بطريقة جيدة للغاية، أتمنى أن يحافظ على نفس المستوى خلال الموسم المقبل".

ما الذي قاله غوارديولا عن دي بروينه؟

وقال بيب: "دي بروينه من اللاعبين الهامين مثل بقية زملائه، وعندما نتمكن من دفع بعضنا البعض والبقاء بجوار بعضنا سنتمكن من النجاح.

"هو أحد أهم اللاعبين والجميع يعلم ذلك، لكن الكل بالنسبة لنا بنفس الأهمية، سنرى حالته وإذا ما كان قادراً على اللعب".

ما الذي قاله غوارديولا عن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

أردف: "لدينا ستة أيام بعد مباراة إيفرتون للتحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك سنفكر في الأمر عندما تنتهي هذه المواجهة.

"لا يمكننا أن نحضر للنهائي جيداً لو لم نكن في أفضل حال ضد برايتون وإيفرتون، بالغد سنلعب من أجل الفوز، تلك الطريقة المثالية للتحضير للمباراة".

يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا يقام في الـ 29 من مايو الجاري، وسيلعب مانشستر سيتي في مواجهة برايتون الغد، قبل أن يواجه إيفرتون يوم الأحد المقبل.