غوارديولا يؤكد بقاء محرز في مانشستر سيتي

نفى جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ما تواردته وسائل الإعلام مؤخراً حول تفكير نجم الفريق رياض محرز بالرحيل الصيف القادم نظراً لقلة مشاركاته.

وجرى التعاقد مع الدولي الجزائري الصيف الماضي في صفقة قياسية على مستوى النادي بلغت قيمتها 78 مليون يورو.

ورغم توقعات تألق محرز في صفوف مانشستر سيتي، إلا أن نجم ليستر سيتي السابق فشل في فرض نفسه بالشكل المطلوب نظراً للمنافسة الشرسة مع زملائه ولاحتياجه فترة أطول من أجل التأقلم مع الأجواء.

دفع هذا صحيفة "ذا مايل" للإشارة إلى تفكير صاحب الـ 28 عاماً بالرحيل نهاية الموسم بحثاً عن فرصة جديدة في فريق آخر.

ورد غوارديولا على هذه التقارير قائلاً: "سيستمر محرز معنا الموسم القادم والذي يليه والذي يليه، إنه سعيد معنا ونحن سعيدون بوجوده".

يذكر أن النجم الجزائري شارك أساسياً في 13 مباراة من أصل 26 خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستكون الفرصة مواتية له لفرض نفسه حينما يحل سيتي ضيفاً على مانشستر يونايتد في الديربي المصيري غداً الأربعاء.