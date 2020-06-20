غوارديولا يؤكد رغبة ساني في الرحيل عن مانشستر سيتي

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أن ليروي ساني، سيغادر هذا الصيف إذا تم الاتفاق على صفقة مع نادٍ آخر بعد أن رفض الألماني عقداً جديداً للبقاء.

وتخلى سيتي عن الأمل في تجديد عقد صاحب الـ 24 عاماً بعدما قدم عرضين أو ثلاثة لتمديد عقده تم رفضهم.

وينتهي عقد ساني نهاية الموسم المقبل، وسط تقارير تشير إلى انتقاله إلى بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

ويتوقع أن يطلب سيتي 62 مليون جنيه استرليني، للتخلي عن ساني الذي جرى التعاقد معه عندما كان في شالكه عام 2016، مقابل 37 مليون جنيه.

ونقلت شبكة "سكاي سبورت"، عن غوارديولا قوله: "أردت بقاء ساني، لكنه يريد بداية جديدة، لأنه رفض عرضين أو ثلاثة عروض للتمديد، لكن هذا لا يعني رحيله هذا الصيف، إلا إذا تلقى العرض المناسب، أو سيكون عليه الانتظار حتى نهاية عقده".

وقال غوارديولا أيضاً، أن دافيد سيلفا وكلاوديو برافو، اللذين كان من المقرر أن تنتهي صفقاتهما في نهاية يونيو الجاري، سيظلان في النادي حتى نهاية الموسم.

وأضاف المدرب الإسباني: "أشعر بخيبة أمل كبيرة عندما نقدم عرضاً للاعب لأننا نريده، لأنه يملك مميزات خاصة من الصعب وجوده، حاولنا تمديد عقده قبل إصابته والآن، لكن لديه رغبات أخرى، نريد لاعبين يريدون اللعب مع النادي لتحقيق الأهداف.

"نحترم ساني، لأنه رجل لطيف ولاعب مميز، أحبه كثيراً، ليس لدي أي شيء ضده، لكنه يريد خوض مغامرة أخرى، وسنساعده حتى يومه الأخير مع سيتي".

وكان الجناح الألماني، ضمن فريق سيتي الفائز بلقب الدوري عامي 2018 و2019، وسجل 25 هدفاً في الدوري في 89 مباراة لكنه لم يشارك هذا الموسم بعد إصابته في الرباط الصليبي خلال مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول في أغسطس الماضي، وكان قريباً من العودة للملاعب قبل فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.