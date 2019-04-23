غوارديولا يؤكد غياب دي بروينه عن ديربي مانشستر

أعلن جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن النجم كيفين دي بروينه سيغيب عن اللقاء الحاسم أمام مانشستر يونايتد غداً على ملعب أولد ترافورد ضمن الدوري الإنجليزي بداعي الإصابة.

وسيكون سيتي على فرصة لاستعادة صدارة الترتيب بحال فوزه على غريمه في لقاء الديربي، إلا أنه سيضطر لخوض المواجهة دون خدمات نجمه البلجيكي الذي تعرض لإصابة خلال المباراة أمام توتنهام السبت الماضي.

ورد غوارديولا على سؤال حول إمكانية مشاركة دي بروينه بالقول: "لا أعتقد ذلك.

"يعاني اللاعب من مشكلة عضلية، سنتابع تطورات حالته خلال الأيام القادمة، لكنه لن يتواجد معنا غداً.

"تعرض دي بروينه للإصابات الواحدة تلو الأخرى، علينا التحضير لفترة ما قبل الموسم بشكل مناسب حتى نقلل من فرص الإصابات فيما بعد.

"لدى اللاعب عائلة رائعة وحياته منظمة، سنتحدث إليه جميعاً من أطباء ومعالجين حتى نتأكد أنه بحالة بدنية جيدة".

يذكر أن فوز سيتي غداً سيمنحه صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن غريمه ليفربول صاحب المركز الثاني مع افتراب الموسم من نهايته.