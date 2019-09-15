غوارديولا يبرر هزيمة مانشستر سيتي أمام نوريتش

رفض مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، تضخيم الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها فريقه على يد نوريتش سيتي بنتيجة 2-3، في موقعة ملعب كارو روود ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وفي رده على سبب الهزيمة غير المتوقعة، قال الإسباني لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "لم تكن هزيمة سيئة، خلقنا بعض الفرص، لكننا لم نستغلها. وبالنسبة لنوريتش، فهو فريق جيد حقاً ولديه مجموعة من اللاعبين الجيدين وبجودة عالية، وكانوا في أفضل حالاتهم أمامنا.

"لم يكن لدينا الإصرار اللازم لاقتحام الثلث الأخير من الملعب كما نفعل عادة، وفي كرة القدم، من الصعب تجنب الأخطاء كل مرة، لا أعرف كم فرصة أتيحت لنا وكم فرصة لهم، لكن الشيء المهم هو تسجيل الأهداف واستغلال كل فرصة تأتي إليك".

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال غوارديولا: "كانت مباراة جيدة، هددوا مرمانا 3 أو 4 مرات، لكني أعرف ما يمكننا القيام به، وأنا أحب لاعبي فريقي ويشرفني أن أكون مدربهم".

وواصل مرافعة الدفاع عن فريقه "لا يمكن لأحد أن يتوقع أو ينتظر منا الفوز والحصول على 100 نقطة على طول الوقت، لكني أثق أننا سنتعافى ونعود، شراكة نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز؟ هما يلعبان معاً كثيراً، وهما كذلك مدافعا الفريق الأساسيين، وهذا يحدث أحياناً".

يذكر أن الهزيمة أبقت مانشستر سيتي في المركز الثاني، لكن الفارق مع المتصدر ليفربول اتسع لخمس نقاط، بعد فوز الريدز على نيوكاسل بثلاثية ساديو ماني ومحمد صلاح.