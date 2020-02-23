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غوارديولا يثق بستيرلينغ رغم جاذبية ريال مدريد

منشور 23 شباط / فبراير 2020 - 05:45
غوارديولا وستيرلينغ
غوارديولا وستيرلينغ

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ثقته التامة في ولاء رحيم ستيرلينغ لبطل إنجلترا، لكنه أكد خشيته من جاذبية ريال مدريد.

وارتبط العملاق الإسباني بالنجم الإنجليزي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على سيتي وحرمانه من المشاركة في البطولات القارية لموسمين.

وكان غوارديولا قد أكد استمراره مع النادي رغم العقوبة، إلا أن مستقبل بعض نجوم الفريق ما زال غير واضح بعد، بانتظار ما سيسفر عنه مشوار سيتي نهاية الموسم.

Via SyndiGate.info


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