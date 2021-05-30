غوارديولا يثير الجدل بعد نهائي دوري الأبطال

أثار بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي جدلاً واسعاً، بتقبيله ميدالية المركز الثاني، بعد خسارة فريقه أمام تشيلسي 0-1، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر الإسباني وهو يقبل الميدالية بعد تسلمها، رغم الحزن الذي بدا واضحا على لاعبيه والتأثر الشديد بالخسارة.

وأعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة "بيب" وهو يقبل الميدالية، متسائلين عن سبب قيامه بذلك، في وقت أصبح فيه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مستعصياً بالنسبة للفريق، وعقدة للمدرب الملقب بـ "الفيلسوف".

لقب دوري الأبطال يستعصي على غوارديولا

وتوج غوارديولا بلقب دوري الأبطال في مناسبتين عندما كان يشرف على برشلونة عامي 2008 و2012، لكن المدير الفني الإسباني، واجه بعد ذلك صعوبة كبيرة في تحقيق اللقب القاري، سواء مع بايرن ميونيخ، الذي أشرف عليه بين عامي 2013 و2016، أو مع فريقه الحالي مانشستر سيتي، الذي يقوده منذ عام 2016.

يذكر أن المدرب القادم من كتالونيا فاز بجميع الألقاب المحلية الممكنة مع بايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي.