غوارديولا يثير الشكوك حول مستقبل ساني

زاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من الغموض حول مستقبل لوروا ساني، في ظل تقارير تفيد بإمكانية رحيله عن ملعب الاتحاد هذا الصيف.

وارتبط صاحب الـ 23 عاماً بالانتقال إلى بايرن ميونيخ في ظل حاجة الأخير لتعزيز قوته الهجومية بعد رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن.

وأبرزت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" تصريحات المدرب الإسباني، عقب فوز سيتي ودياً على كيتشي من هونغ كونغ (6-1) أمس الأربعاء، حيث قال عن مستقبل ساني: "نحن نريد بقاء اللاعب، وعرضنا عليه تجديد عقده، لكن الأمر ليس بيدي، فالقرار يعود إليه".