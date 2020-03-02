غوارديولا يثير قلق جماهير مانشستر سيتي حول إصابة أغويرو

أثار مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قلق جماهير النادي الإنجليزي بشأن حالة المهاجم سيرجيو أغويرو بعد تعرضه لإصابة في مباراة أمس أمام أستون فيلا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في ويمبلي.

وفاز سيتي على فيلا بهدفين لهدف.

وتدخل لاعب أستون فيلا مارفيلس ناكامبا بشكل عنيف على الهداف الأرجنتيني، مما اضطر الأخير لترك الملعب في الدقيقة 83 من المباراة.

وشوهد أغويرو عقب المباراة وهو يضع كيس ثلج على ركبته اليمنى.

وقال غوارديولا في تصريح مقتضب نشرته شبكة "توكسبورت" الإنجليزية: "تعرض أغويرو لركلة في ركبته، سنتابع الأمر في الأيام القليلة المقبلة".

ويأتي تصريح غوارديولا في الوقت الذي حاول فيه أغويرو التأكيد على أنه بخير.

ويأمل مانشستر سيتي ألا تكون إصابة نجمه خطيرة لأن أمامه جدولاً مزدحماً من المباريات الفترة المقبلة.

وسيواجه سيتي نظيره شيفيلد وينزداي الأربعاء القادم في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل ملاقاة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الأحد، على أن يلاعب بيرنلي يوم 14 مارس في الدوري، ثم يصطدم بريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم 17 مارس.