غوارديولا يحث لاعبيه على القتال أمام ريال مدريد 

حث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبي فريقه على إظهار شخصيتهم المتميزة والقتال حتى آخر ثانية في مباراتهم المقبلة خارج أرضهم ضمن ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الأربعاء القادم.

وسيكون سيتي أمام مهمة صعبة في مواجهة الملكي الذي سبق له والتتويج باللقب 13 مرة.

وعن المهمة القادمة لفريقه قال المدير الفني الإسباني لوسائل الإعلام بعد الفوز 1-0 على ليستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز: "سيتعين علينا إظهار شخصيتنا المتميزة، أعرف أني واللاعبين والنادي بكامله نريد القتال حتى النهاية من أجل هذا اللقب.

"هذا هو الاختبار الحقيقي، ملوك البطولة في مواجهة فريق غير معتاد على خوض مثل هذه المباريات كثيراً لأن أفضل أداء لنا كان الوصول لنصف النهائي.

"لكن إذا أردت فعل هذا (الفوز باللقب) فسيكون عليك مواجهة مثل هذه الفرق عاجلاً أو آجلاً. وسيكون عليك الفوز على ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ. سيكون عليك الفوز على الفرق الكبيرة جداً".

وأضاف غوارديولا: "إذا نجحنا في المهمة فسنكون في قمة السعادة، وإن لم ننجح فسنحاول الموسم القادم، في الموسم المقبل لا أعرف... لكن عندما يتسنى لنا المشاركة فإننا سنعود".

يذكر أن مانشستر سيتي لم يستطع الفوز على ريال مدريد في أربع مواجهات سابقة جمعتهما في دوري الأبطال، علماً بأن النادي الإنجليزي لن يشارك في البطولات الأوروبية للموسمين القادمين نظراً لإيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).