غوارديولا يخشى انتهاء موسم أغويرو

أبدى المدرب جوسيب غوارديولا تخوفه من إمكانية انتهاء موسم المهاجم سيرجيو أغويرو بعد تعرضه لإصابة نهاية الشوط الأول من المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي الاثنين على ضيفه بيرنلي 5-0 في ختام المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وأصيب أغويرو بعد تدخل من قائد بيرنلي بن مي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مما أسفر عن احتساب ركلة جزاء لسيتي انبرى لها رياض محرز بنجاح، واضطرار غوارديولا الى استبدال الأرجنتيني بالبرازيلي غابرييل جيزوس.

وقال غوارديولا عقب المباراة الثانية لفريقه بعد العودة من توقف قرابة ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد: «إصابة أغويرو لا تبدو جيدة، شعر بشيء ما في ركبته. سنرى لمعرفة ما يعاني منه.. لكن الوضع في الوقت الحالي لا يطمئن».

وأكد سيتي ضد بيرنلي النتيجة التي حققها الأربعاء الماضي في مستهل العودة حين أكرم وفادة آرسنال بثلاثية نظيفة في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين، حارماً في الوقت ذاته ليفربول من فرصة حسم اللقب اليوم أمام كريستال بالاس.

وأعرب غوارديولا عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه، موضحاً: «لعبنا بشكل جيد وكان الأداء قوياً، لا سيما في البداية. اقتربنا خطوة جديدة من حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل».