غوارديولا يخطط للرحيل عن مانشستر سيتي في 2023

قالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا يعتزم الرحيل عن مانشستر سيتي صيف عام 2023 حينما ينتهي عقده.

ويتطلع المدرب للعمل على المستوى الدولي مع أحد المنتخبات عقب نهاية حقبته في ملعب الاتحاد.

وكشفت تقارير سابقة أن "بيب" سيتولى الإشراف على منتخب إسبانيا خلفاً للويس إنريكي الذي سبق وأن رشحه لتولي المنصب مستقبلاً.

ويتطلع غوارديولا حالياً لقيادة مانشستر سيتي إلى المجد الأوروبي من خلال التتويج بلقب دوري الأبطال المستعصي على أثرياء إنجلترا حتى الآن.

ويلتقي بطل الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء بضيفه آر بي لايبتزيغ الألماني في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.