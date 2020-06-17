غوارديولا يدعم راشفورد وستيرلينغ ضد المنتقدين "الأغبياء"

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه يُدين تصرفات المنتقدين الذين وصفهم بـ «الأغبياء» الذين يقولون أن بعض اللاعبين مثل ماركوس راشفورد ورحيم ستيرلينغ يجب عليهم التركيز على كرة القدم بدلاً من الحديث عن القضايا الاجتماعية.

وأطلق راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا حملة ناجحة لتوفير وجبات طعام لتلاميذ المدارس خلال العطلة الصيفية.

وأثمر الضغط الذي مارسه لاعب مانشستر يونايتد، عن تراجع الحكومة البريطانية عن نيتها تغيير استراتيجيتها حيال تقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال الأكثر فقراً، في ظل المخاوف من تأثير أزمة فيروس «كورونا» على مدخول الأسر الفقيرة.

وكان راشفورد الذي نشأ في ظروف صعبة، قد ناشد الحكومة الاثنين أن تواصل خلال فترة العطلة الصيفية، تقديم هذه الوجبات التي يستفيد منها نحو 1.3 مليون طفل في عموم إنجلترا.

وبرز اسم المهاجم الإنجليزي كأحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة شخصية بريطانيا الرياضية للعام الحالي بعد مناشدته الناجحة.

بدوره، أيّد ستيرلينغ نجم سيتي، وهو من أهم عناصر تشكيلة المنتخب الإنجليزي أيضاً، احتجاجات لمكافحة العنصرية بعد مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد بينما كان قيد احتجاز الشرطة في مينيابوليس.

وقال غوارديولا قبل مواجهة آرسنال مع استئناف الدوري الإنجليزي، اليوم (الأربعاء): «ربما هناك بعض الأغبياء لا يؤمنون بأنك إنسان.

«يمكن أن نملك رأياً مثل الطبيب أو حتى مثل السياسي... نحن بشر... لما لا نعبّر عن آرائنا من أجل مجتمع أفضل؟ هذا ما فعله رحيم ستيرلينغ في مرات عديدة أو فعله بعض اللاعبين الآخرين في نادينا أو ماركوس راشفورد أو غيرهم.

«بكل تأكيد يمكنهم استخدام منصاتهم من أجل مجتمع أفضل... هم ليسوا في حاجة إلى المزيد من الأموال... لحسن حظهم لديهم ما يكفي لذلك هم يفعلون ذلك للحصول على مكان أفضل من أجل حياة عائلاتهم وأطفالهم وللجيل القادم... أنا معجب بمثل هذه التصرفات».

وسبق لغوارديولا أيضاً الحديث عن قضايا اجتماعية وسياسية بينما تبرع الإسباني، الذي توفيت والدته خلال جائحة «كوفيد - 19»، بمليون يورو (1.13 مليون دولار) لمكافحة الفيروس في بلاده.