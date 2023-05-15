غوارديولا يرد على شائعات انتقال غوندوغان إلى برشلونة

رد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً عن إمكانية انتقال النجم الألماني إيلكاي غوندوغان إلى برشلونة.

وبات اللاعب يقضي أيامه الأخيرة في ملعب الاتحاد مع اقتراب عقده الجاري مع النادي الإنجليزي على الانتهاء، علماً بأنه سجل هدفين مميزين في شباك إيفرتون أمس الأحد في الدوري المحلي.

ولم يوضح نجم بوروسيا دورتموند السابق بعد موقفه من الاستمرار مع سيتي أو الرحيل تزامناً مع اهتمام برشلونة الكبير بخدماته.

ماذا قال غوارديولا عن غوندوغان ؟

اعترف المدير الفني الإسباني بأنه أعلم إدارة مانشستر سيتي بضرورة تجديد عقد اللاعب، كما تحدث معه وشدد على الدور الكبير الذي يقدم نجم خط الوسط كلما شارك.

وقال "بيب" في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "أخبرت النادي برأيي في هذا الموضوع، لا أحد يعلم ما سيحصل، أتمنى أن يبقى معنا."