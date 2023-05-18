غوارديولا يرفض انتقاد ريال مدريد وأنشيلوتي

رفض جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي انتقاد ريال مدريد ومديره الفني كارلو أنشيلوتي بعد تأهل السيتيزنز على حسابهم لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن سيتي من تخطي عقبة ريال في الدور النصف النهائي من التشامبيونز ليغ بسحقه برباعيةٍ نظيفة إياباً أمس الأربعاء بعد تعادلهما ذهاباً في مدريد بنتيجة 1-1، ليعبر فريق "بيب" إلى النهائي بمجموع المواجهتين 5-1.

ماذا قال غوارديولا عن ريال مدريد وأنشيلوتي؟

قال المدرب الإسباني في تصريحات إعلامية تناقلتها وسائل الإعلام: "أخبرت اللاعبين أنهم إذا أرادوا مواجهة إنتر ميلان في النهائي، فعليهم تخطي عقبة ريال مدريد.

"لن أقول أن ريال خصم ضعيف، أو أن أنشيلوتي مدرب سيء كما قيل عن سيتي حينما عجزنا عن الظفر باللقب".

"لا يوجد فريق يحقق الفوز باستمرار، الأهم هو المواظبة في المحاولة، يوماً ما سيبتسم لك القدر، أنتم تعلمون أني كتالوني، خسر برشلونة 3 نهائيات قبل أن يفوز بدوري الأبطال".

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه إنتر ميلان في نهائي البطولة على أرضية ملعب آتاتورك الأولمبي في اسطنبول في العاشر من الشهر المقبل.