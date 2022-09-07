غوارديولا يريد كروس في مانشستر سيتي

قال موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يريد جلب النجم الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد إلى ملعب الاتحاد في شهر يناير القادم.

ورفض صاحب الـ 32 عاماً تمديد عقده الجاري مع النادي الملكي والذي سيصل لنهايته في صيف عام 2023.

وسيكون ريال مدريد مجبراً على بيع نجم بايرن ميونيخ السابق في يناير على أن يخسره مجاناً بعد انتهاء الموسم الحالي.

غوارديولا يطلب التعاقد مع كروس

وطلب غوارديولا من إدارة سيتي العمل سريعاً على تأمين خدمات لاعب الوسط المخضرم الذي ساهم بصورة مباشرة في تحقيق ريال مدريد للعديد من الألقاب.

وخاض الألماني مع ريال 370 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن سجل خلالها 25 هدفاً، كما صنع 83 هدف آخر.