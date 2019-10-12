غوارديولا يسعى لخطف فابيان رويز من نابولي

يسعى بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لضم أحد أهداف ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن المدرب الإسباني طلب معلومات عن مواطنه فابيان رويز، نجم نابولي، بعدما راقبه في آخر شهرين.

ويعد رويز هدفاً لبرشلونة وريال مدريد، ومن المتوقع أن يشتعل الصراع بشأنه بين العملاقين خلال السوق الصيفي القادم.

وأكد الموقع الإيطالي أن نابولي لا يفكر في الاستغناء حالياً عن خدمات رويز، ولكن إذا تم تقديم عرض فلكي فمن الصعب أن يرفضه الرئيس أوريليو دي لاورينتيس.

يشار إلى أن رويز انضم إلى نابولي في صيف 2018 قادماً من ريال بيتيس، في صفقة كلفت النادي الإيطالي 30 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع فريق الجنوب حتى عام 2023.