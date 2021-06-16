غوارديولا يضع خطة لضم ديمبيلي وروبرتو من برشلونة

كشفت تقارير أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مستعد لعرض 7 لاعبين من صفوف بطل إنجلترا، من أجل ضم عثمان ديمبيلي وسيرجيو روبرتو نجمي برشلونة خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

وذكرت إذاعة «راك 1»، الإسبانية أن هناك لقاء مرتقباً بين غوارديولا ومسؤولى البارسا خلال إجازة المدرب الإسباني في مدينة مايوركا، موضحة أنه عقد لقاء مع ماتيو أليماني المدير الرياضى للنادي الكتالوني، ووضع 7 لاعبين تحت تصرفه، أبرزهم آيميريك لابورت ورحيم ستيرلينغ، من أجل ضم روبرتو وديمبيلي.

وأوضحت أن النادي الإسباني لا يمانع رحيل روبرتو، لكنه يسعى للحصول على مقابل مادي جيد نظير التخلي عنه، أو الاستفادة منه في صفقة تبادلية، بينما يبدو ديمبيلي ضمن خطط برشلونة ومدربه رونالد كومان، ويريد جوان لابورتا، رئيس النادي التجديد له في أقرب وقت.

كومان يطلب من إدارة برشلونة التعاقد مع لاعب خط وسط من العيار الثقيل

وفي ذات السياق، يسعى البارسا للتعاقد مع لاعب خط وسط مميز بناء على طلب كومان.

وكان برشلونة قريباً من التعاقد مع جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط ليفربول السابق، قبل أن يفضل الهولندي في النهاية الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، أن كومان يريد التعاقد مع لاعب بنفس مواصفات فينالدوم، مشيرة إلى أنه يريد التخلي عن ميراليم بيانيتش وفيليبي كوتينيو وماتيوس، بالإضافة إلى كارليس آلينيا، وسيبقي على سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونغ وبيدري، بالإضافة إلى موريبا وريكي بوتش.