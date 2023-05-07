غوارديولا يطالب غوندوغان بالبقاء في مانشستر سيتي

البوابة - واصل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مطالبة النجم الألماني إيلكاي غوندوغان بالتوقيع على عقدٍ جديد يضمن استمراره في ملعب الاتحاد.

وسجل قائد السيتيزنز هدفين في اللقاء الذي فاز فيه الفريق بنتيجة 2-1 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وينتهي عقد صاحب الـ 32 عاماً مع مع مان سيتي بحلول الصيف المقبل، وسيصبح حينها لاعباً حراً.

وعبر برشلونة بالذات عن رغبته الكبيرة في التوقيع مع نجم خط الوسط، إذ يرى المدير الفني تشافي هيرنانديز أن أسلوب اللاعب يتناسب مع الطريقة التي ينتهجها.

ماذا قال غوارديولا عن غوندوغان ؟

عبر "بيب" عن رغبته في بقاء نجم بوروسيا دورتموند السابق، حيث قال للصحفيين بعد نهاية مواجهة ليدز يونايتد بحسب موقع "ترايبل فوتبول": "استمتع بالعمل مع إيلكاي، أتمنى أن يستمر التعاون معه في المستقبل."

يذكر أن غوندوغان شارك مع مانشستر سيتي في 298 مباراة حتى الآن بجميع المسابقات سجل فيها 56 هدفاً، كما صنع 38 هدف آخر.