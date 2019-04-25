غوارديولا يطلب من لاعبي سيتي الاكتفاء بتناول الطعام والنوم قبل مواجهة بيرنلي

كال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المديح لفريقه بعد رد فعله تجاه الخروج المرير من دوري أبطال أوروبا بفوزين حاسمين في طريقه نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وودع سيتي دوري الأبطال أمام توتنهام هوتسبير بقاعدة الهدف خارج الأرض الأسبوع الماضي، لكنه استجمع رباطة جأشه وتغلب على الفريق ذاته في الدوري المحلي السبت قبل أن يتفوق 2-0 على مانشستر يونايتد أمس الأربعاء ليعود إلى الصدارة متقدماً بفارق نقطة على ليفربول قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وقال غوارديولا: “هذه واحدة من أكثر التفاصيل روعة لهذه المجموعة من اللاعبين. لا يمكن تخيل مدى صعوبة الخروج من هذه البطولة (دوري الأبطال) الجميلة بعدما كنا نشعر باقترابنا منها. الخروج كان صعباً جداً.

“واجهنا توتنهام بملعبنا ولم نقدم الأداء الأفضل لكن شمسنا أشرقت وحافظنا على آمالنا في الدوري… الضغط الذي تعرضنا له ورد فعلنا في بعض الأحيان يكون ذلك أكثر أهمية.. ثم جئنا إلى هنا ضد الجار والفريق الأكثر تتويجا في إنكلترا… من الرائع أن ننتصر بعد الضغط الذي كان علينا”.

وكان الانتصار على يونايتد هو 11 على التوالي لسيتي في الدوري إذ يتبع موسمه القياسي الماضي بآخر مذهل في الكفاءة وثبات المستوى.

وقال مدرب برشلونة السابق: ” اللاعبون لهم احترامي التام. ما فعلوه هذا الموسم كان مذهلاً، الأمر رائع فيما يتعلق بالعقلية والقوة وما يفعلونه، مانشستر سيتي فخور جداً بلاعبيه، يمكن أن نذهب إلى أي مكان برؤوس مرفوعة ولهذا السبب جماهيرنا كانت رائعة خلال الخروج أمام توتنهام في دوري الأبطال. ثم وقفوا بجانبنا بعد ذلك بثلاثة أيام أكثر مما فعلوا في دوري الأبطال لأنهم يعلمون أننا لا نكذب ونلعب بصدق”.

ويحل سيتي ضيفا على بيرنلي يوم الأحد وأوضح غوارديولا أنه لا يوجد أي وقت للاحتفال بالفوز في مباراة القمة أمام يونايتد، مضيفاً: “المعتاد أن تستمتع بمثل هذه الانتصارات لكن يجب أن نحافظ على هدوئنا.

“أبلغت اللاعبين بالحصول على راحة (الخميس) والاسترخاء وعدم التحدث كثيراً وعدم مشاهدة التلفزيون والاكتفاء بتناول الطعام والنوم لأن أمامنا مباراة صعبة أخرى يوم الأحد”.