غوارديولا يغادر مانشستر سيتي صيف العام القادم

كشفت تقارير تناقلتها عدة صحف بريطانية الأربعاء أن جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يتجه لترك الفريق نهاية الموسم القادم بسبب الضغوطات المحيطة بالمنصب.

وشهدت الفترة الماضية ربط "بيب" بخلافة ماسيميليانو آليغري للإشراف على يوفنتوس، لكن المدير الفني الكتالوني نفى ذلك في تصريحات سابقة.

وقالت صحيفتا "دايلي ستار" و"ميرور" أن الإنهاك أصاب غوارديولا بعد ضغوطات الموسم الماضي الذي حقق فيه سيتي الثلاثية المحلية.

وأشارت الصحيفتان أن الإسباني أُصيب بالإرهاق البدني والمعنوي بسبب ضغط جدول مباريات الكرة في إنجلترا، وبات يفكر في أخذ سنة بعيداً عن الملاعب بعد نهاية الموسم القادم.

وأكدت دايلي ستار أن المجهود الكبير المبذول من قبل المدير الفني في عمله مع سيتي والطاقة التي يستهلكها تجعله مجبراً عاجلاً أم آجلاً للتوقف والراحة.

وحقق مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا لقب الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين بعد عام أول سلبي حل فيه الفريق رابعاً.