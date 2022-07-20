غوارديولا يغلق الباب أمام جلب نيمار إلى مانشستر سيتي

تحدث المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا عن الشائعات التي ربطت الهداف البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان بانتقال محتمل إلى مانشستر سيتي.

وكذب المدرب التقارير التي نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية مؤخراً عن رغبة سيتي في ضم النجم البالغ من العمر 30 عاماً.

ماذا قال غوارديولا عن شائعات نيمار ؟

وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية قبل المباراة الودية أمام كلوب أميركا المكسيكي غداً الخميس: "يؤسفني ما نشرته لو باريزيان، فهي تقارير غير صحيحة.

"أنا آسف بالنسبة لهم، لأن المعلومات التي وصلتهم خاطئة، إنه لاعب استثنائي وقيل لي أنه شخص لطيف، دعوه يعبر عن نفسه في باريس."

يذكر أن إدارة النادي الفرنسي تسعى لبيع اللاعب البرازيلي هذا الصيف وفقاً لتقارير إعلامية.