غوارديولا يفسح الطريق لرحيل ساني

أشارت تقارير الثلاثاء إلى أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، لا يفكر مطلقاً في أن يكون عقبة أمام رغبة لوروا ساني في حال أراد الأخير العودة إلى الدوري الألماني من بوابة بايرن ميونيخ.

ووفقاً لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، سيسمح "بيب" لساني بالانتقال إلى النادي البافاري الصيف القادم لضخ المزيد من الأموال في خزينة سيتي.

وتزايدت رغبة الدولي الألماني في العودة إلى البوندسليغا الصيف الماضي، لكنها اصطدمت بعدة منغصّات حالت دون إتمام الصفقة، لتطيح الإصابة في النهاية بحلم ساني وتجعله خارج خدمات الفريق لفترة طويلة.

وكان الدولي الألماني في طريقه إلى بايرن، لكن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة مع بداية الموسم حالت دون ذلك.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن غوارديولا يهدف لاستغلال أموال بيع ساني من أجل إنفاقها لتدارك الأزمة الدفاعية للفريق.

ويرغب المدرب الإسباني في التعاقد مع مدافعين جدد بعدما فشل سيتي في تعويض رحيل فينسان كومباني الصيف الماضي.

وعانى سيتي أيضاً من غياب آيميريك لابورت لفترة طويلة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة قوية مطلع الموسم.

وعرف سيتي تراجعاً واضحاً هذا الموسم في الخط الخلفي بدد كل الآمال في المحافظة على سجله المثالي خصوصاً في الدوري الإنجليزي، لكن غوارديولا يؤكد دوماً على أنه قادر على العودة بالفريق إلى السجل المثالي الذي لا يزال عليه لكنه بحاجة إلى بعض التعديلات عبر جلب وجوه جديدة.

وينتهي عقد ساني مع سيتي نهاية الموسم القادم مما قد يدفع الفريق الإنجليزي إلى التسريع في بيعه بدلاً من بقائه ورحيله مجاناً في صيف 2021.