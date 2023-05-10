غوارديولا يفسر سبب معاناة هالاند أمام ريال مدريد

البوابة - فسر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أسباب معاناة الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند أمام ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى اللقاء القوي بين عملاقي الكرة الأوروبية بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله أمس الثلاثاء على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ولم ينجح هداف السيتيزنز في ترك بصمته كما جرت العادة في ظل الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه المدافع الألماني أنتونيو روديغر.

ولمس المهاجم العملاق الكرة 21 مرة فقط خلال المباراة، وهو رقم أقل من لمسات الحارسين تيبو كورتوا وإيديرسون.

ماذا قال غوارديولا عن أداء هالاند أمام ريال مدريد؟

اعترف "بيب" أن المباراة لم تكن سهلة على صاحب الـ 22 عاماً خلال تصريحات أدلى بها بعد المباراة ونقلها موقع "جول" العالمي: "شغل المساحات ما بين المدافعين والظهيرين لاعبو خط الوسط المهاجمون (لوكا مودريتش وتوني كروس وفيديريكو فالفيردي).

"كما ضغط عليه باستمرار المدافعان (روديغر وجوردي آلبا)، لم تكن الأمور سهلة بالنسبة له، لكنه تحرك بصورة جيدة وسنحت له بعض الفرص."

يذكر أن الفريقين سيلتقيان مجدداً في إياب الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب الاتحاد في مانشستر.