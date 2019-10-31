غوارديولا يقدم نصيحة لميسي

يرى جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن النجم ليونيل ميسي هو مفتاح لعب برشلونة، لأنه قادر على صنع الفارق، وقيادة أي فريق إلى منصات التتويج، ونيل الألقاب المحلية والقارية، بسبب المهارة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، لكنه لم يعد قادراً على تقديم الأداء الذي كان يفعله في الماضي.

ونقل راديو "كتالونيا" الإسباني، عن غوارديولا قوله: "هناك مدربون كبار لم يفوزوا بأي شيء، لأنهم لم يمتلكوا ميسي، الذي كان يلعب مع رفاقه تشافي وأندريس إنييستا، وداني ألفيش، وزميله الحالي جيرارد بيكيه في الجيل الذهبي لبرشلونة".

لكن "بيب" يعتقد أن أيام "ليو" داخل الملاعب باتت في مراحلها الأخيرة، بعد قوله: "سينتهي عهد ميسي في يوم من الأيام، وسيقام له تمثال خاص في برشلونة، الذي على إدارته إيجاد بديل له، كما حدث سابقاً مع كوبالا أو كرويف، وأنا لا أشك في أنهم سيجدونه".

وأكد المدير الفني الإسباني أن نجوم كرة القدم في الوقت الحالي يمرون بنظامٍ قاسٍ، حتى يقدموا ما عليهم مع أنديتهم في الملاعب، لكن لا يمكن أي مدرب أن يطلب من اللاعبين القيام بذات الشيء عند وصولهم إلى سن الثلاثين، لأن مستواهم الفني لن يكون كما كانوا يفعلون في العشرينيات من العمر.

وتابع: "يجب على النجوم أن يجروا في الملعب مثل أي لاعب آخر، لأنهم إن يفعلوا ذلك، فلن يستطيع أحد الوقوف معهم، وعلى المدربين إقناعهم بالركض، وأنا أخبرهم بأن عليهم قطع مسافة الأربعين متراً مثل لاعبٍ في العشرين، وإن لم يفعل اللاعب ذلك، فعليه إجابتي عن السبب لعدم قيامه بالأمر.

"إذا لم يركض الشخص في المباراة مثلما طلبت منه، لكنه استطاع تسجيل ثلاثة أهداف في كل مواجهة ألعبها، فسأجعله دائماً أساسياً، لكن لا أحد يحرز ثلاثة أهداف في كل لقاء، وميسي هو الوحيد الذي يقترب من الأمر".

وختم غوارديولا حديثه بقوله: "يجب على ميسي الآن توفير طاقته في الملعب، لأنه لم يعد قادراً على الجري خلف الكرات كما كان يفعل سابقاً. وإذا قام بالأمر مثلما كان يفعل معي في موسمه الأول ببرشلونة، فسيتعرض للإصابة كل ثلاثة أشهر. الأسطورة عندما يبلغ سن الثلاثين يصبح الأمر صعباً للمدرب".