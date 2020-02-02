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غوارديولا يقرر تجديد دماء سيتي في الصيف

منشور 02 شباط / فبراير 2020 - 05:01
جوسيب غوارديولا
جوسيب غوارديولا

قرر بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تجديد دماء الفريق بشكل كامل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد اقترابه من خسارة لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأكدت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، الأحد، أن الإسباني سيتخلى عن خدمات أكثر من نجم، مثل غابرييل جيزوس ولوروا ساني، بالإضافة إلى الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي.

ويريد مسؤولو سيتي الحصول على 200 مليون يورو من عملية بيع عقود بعض اللاعبين، بالإضافة إلى ضخ 50 مليون يورو إضافية، لاستثمارها في شراء أسماء جديدة.

يذكر أن غوارديولا يريد ضم كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، لقيادة الدفاع في المستقبل رفقة آيمريك لابورت أمام الحارس إيديرسون.

Via SyndiGate.info


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