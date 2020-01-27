غوارديولا ينتقد جماهير مانشستر سيتي

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حزنه بسبب وجود مقاعد فارغة في ملعب الاتحاد أثناء مباراة فريقه أمام فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح سيتي في الفوز على فولهام برباعية نظيفة ليبلغ دور الـ 16.

وشهدت المباراة حضور جماهيري أقل بـ 15 ألف مشجع عن آخر مباراة في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

وحث "بيب" جماهير سيتي إلى العودة إلى المدرجات وتشجيع فريقهم في جميع المناسبات لدعم الفريق.

وقال في تصريحات صحفية: "أريد أن أرى المدرجات ممتلئة في مباراة الأربعاء أمام مانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي كأس كاراباو".

واختتم: "اللاعبون يستحقون أن يروا مدرجات ممتلئة لأنهم يقدمون مستوى رائع وعليهم أن يروا جماهيرهم في جميع الأوقات".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر.