غوتزه إلى آيندهوفن

وقع لاعب الوسط الهجومي الألماني ماريو غوتزه، بطل نهائي مونديال 2014، عقداً لمدة عامين مع آيندهوفن بعدما سمح له فريقه السابق بوروسيا دورتموند بالرحيل.

وكان صاحب هدف الفوز الوحيد لألمانيا في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل، قد شارك في خمس مباريات فقط مع دورتموند في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وقرر دورتموند عدم تجديد عقد غوتزه البالغ 28 عاماً، وبالتالي أصبح لاعباً بعقد حر، ما يمكنه من التوقيع بعد إغلاق باب الانتقالات، وبعدما وصلت مفاوضاته مع هيرتا برلين إلى حائط مسدود.

بدأ لاعب الوسط الهجومي مسيرته في دورتموند، وانتقل إلى بايرن ميونيخ في 2013، لكنه سمح له بالعودة إلى دورتموند بعد ثلاثة مواسم. وحقق آخر انتصاراته الدولية من أصل 63 مباراة مع منتخب ألمانيا عام 2017.