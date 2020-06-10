غوديسون بارك يستضيف ديربي ليفربول وإيفرتون

أعلن مجلس مدينة ليفربول عن مكان إقامة مباراة إيفرتون وليفربول ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم، الأحد 21 يونيو الجاري.

ويلتقي الفريقان بعد 11 يوماً مع عودة المباريات الرسمية التي توقفت منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأفاد الحساب الرسمي لمجلس مدينة ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتوصية المجموعة الاستشارية للسلامة الأرضية على جاهزية ملعبي آنفيلد وغوديسون بارك لاستضافة المباريات خلال بطولة الدوري الإنجليزي.

وأكدت المجموعة الاستشارية قدرة الملعبين على استضافة المباريات بشكل طبيعي لكن بدون حضور جماهير وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة البريطانية.

بالتالي، ستقام مباراة ليفربول وإيفرتون المقبلة على ملعب غوديسون بارك بعد أن كان هنالك مقترح بإقامتها على ملعب ساينت ماريز معقل ساوثهامبتون.