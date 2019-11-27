غوميس: بكيت لأول مرة في حياتي بالملاعب بسبب الهلال

أكد بافيتيمبي غوميس، مهاجم الهلال على أنه بكى لأول مرة في حياته داخل الملاعب، بعد هدفه في مرمى أوراوا ريدز، في نهائي دوري أبطال آسيا.

استطاع الفرنسي أن يسجل الهدف الثاني للهلال في مرمى أوراوا ريد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ليؤكد تتويج الزعيم باللقب القاري.

وكتب غوميس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "كنت متأثراً للغاية بعد تسجيلي هذا الهدف، وهي المرة الأولى التي أبكي فيها على ملعب كرة قدم.

"لطالما اعتبرت وظيفتي تصدير السعادة إلى الجميع، وعلى أي حال لم أجد نفسي أبكي بعد الهدف".

وواصل: "لكني تذكرت كل التضحيات التي قدمناها في هذه اللحظة من أجل التتويج باللقب، والعاطفة سيطرت عليّ، وتقاسمت معكم هذا الشرف الكبير، وأعطيتموني الكثير من الحب والقوة يا هلال القارة".

واختتم مهاجم الهلال تصريحاته قائلاً: "أصبح الآن أسدك وأنا فخور بذلك، شكراً لكم على كل شيء".

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد غياب 19 عاماً، وذلك بالفوز على أوراوا ريد بثلاثة أهداف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.