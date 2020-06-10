غوميش: رونالدو تحسن كثيراً مع يوفنتوس

يرى البرتغالي نونو جوميش، أسطورة بنفيكا، أن مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عانى في بداية مشواره في إيطاليا.

وأحرز "صاروخ ماديرا" 21 هدفاً في 22 مباراة مع يوفي بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي في 31 مواجهة، بعدما انتقل من ريال مدريد مقابل 117 مليون جنيه استرليني.

وقال غوميش في تصريحات نقلها موقع “جول” العالمي: “لفترة من الوقت، لم يكن الدوري الإيطالي في مستواه المعتاد، قبل عام 2000 وحتى 2005، أفضل اللاعبين كانوا في إيطاليا، كانت الأندية الإيطالية قوية للغاية.

“وفي التسعينات كانوا يفوزون كل عام تقريباً في أوروبا، وكان المدربون على أعلى مستوى، واجهت الكثير من الصعوبات في البداية لأنه كان هناك مساحة أقل للهجوم من البرتغال.

“المدافعون الإيطاليون كانوا جيدين من الناحية التكتيكية، وكانوا قادرين على القيام بكل شيء يطلبه المدير الفني، النظام الدفاعي هناك عبارة عن كتلة موحدة، وجميعهم يتحركون معاً.

”حتى كريستيانو كافح قليلاً عندما وصل، اعتاد أن يتم تمرير الكرة إليه مع وجود مساحة ووقت للتفكير، بينما في إيطاليا يجب أن تكون أسرع في التفكير، لكنه أدرك ذلك وتكيف وبذلك تحسن.

“رأى كريستيانو أنه اضطر إلى تغيير طرقه بمساحة أقل من تلك التي كان يحصل عليها في إسبانيا، لذلك اقترب من الصندوق للتفكير أكثر في التسجيل، لقد تحسن كثيراً”.