غوندوغان: حلمي كان ارتداء قميص برشلونة يومًا ما

بعد دقائق فقط من انتقاله إلى برشلونة رسميًا، عبّر النجم الألماني إلكاي غوندوغان عن فرحته بالتوقيع للنادي الكتالوني وعن مدى رضاه عن القرار الذي اتخذه بالانتقال إلى هناك.

وكان غوندوغان قد انضم إلى بطل الدوري الإسباني في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، حيث وقع عقدًا مع برشلونة لمدة عامين حتى 2025، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وشرط جزائي بقيمة 400 مليون دولار.

غوندوغان يتحدث عن حلمه الدائم بارتداء قميص نادي برشلونة

أوضح غوندوغان أنه بعد أن حقق الثلاثية مع السيتي الموسم الماضي، لم يكن القرار سهلًا بالنسبة له بأن يغادر ملعب الاتحاد، ولم يكن من المنطقي بحسب وجهة نظره الانتقال إلى أي نادٍ آخر باستثناء نادي برشلونة.

ووفقًا لموقع "Barca News"، قال غوندوغان: "منذ أن كنت طفلًا صغيرًا، حلمت بارتداء هذا القميص يومًا ما، أنا واثق أن لدي بضع سنوات أخرى متبقية لأقدم أعلى مستوى لدي، وسأحاول أن أعيد البارسا إلى حيث يستحقون أن يكونوا".

وعن إعادة لم شمله مع زميله السابق في بوروسيا دورتموند روبرت ليفاندوفسكي، قال: "سألتقي مع صديقي القديم ليفاندوفسكي، وأنا متحميس للعب تحت قيادة مدرب آخر أعجبت به لفترة طويلة"، وتابع: "عندما تحدثت أنا وتشافي عن المشروع، بدا الأمر طبيعيًا جدًا، أرى الكثير من أوجه التشابه بيننا كشخصيات وفي الطريقة التي نرى به اللعبة".

وصرح غوندوغان أيضًا أن على دراية تامة بالضغط الذي يأتي مع اللعب لبرشلونة، لكن أصر على أن سيقدم كل ما لديه للنادي واختتم: "أعلم أنه سيكون هناك الكثير من الضغط في برشلونة، لكني أحب الضغط وأحب الخروج من منطقة الراحة الخاصة بي، لم أكن أبحث عن السهل، لقد كنت أبحث عن تحد جديد، لا أستطيع الانتظار للعب وأنا أرتدي قميص برشلونة".