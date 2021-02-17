غوندوغان: غوارديولا مدرب مبهر

قال إيلكاي غوندوغان «30 عاماً» نجم خط وسط مانشستر سيتي أنه يعتبر النجمين الإسبانيين الأسطوريين أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز، مثله الأعلى، وأنه استلهم منهما الكثير من فنون الكرة والسمات المطلوبة في لاعب خط الوسط.

وصرح الدولي الألماني في حديث حصري لموقع "جول" بنسخته الفرنسية: "تأثرت بهما كثيراً على امتداد سنوات طويلة من متابعتهما، كنت أحاول أن أتعلم منهما قدر الإمكان، كان حلمي الصغير أن ألعب بجوار هذا الثنائي الرائع في خط وسط واحد".

لكن غوندوغان استدرك قائلاً: "لعبت بالفعل مع عدد كبير من النجوم الاستثنائيين، سواء في بوروسيا دورتموند، أو مانشستر سيتي، أو في منتخب ألمانيا".

ويأمل الألماني أن يسلك نفس طريق تشافي في مجال التدريب، وقال أنه طلب معلومات بشأن الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك، حتى يكون جاهزاً إذا ما أراد التدريب يوماً ما.

وقال غوندوغان الذي أصيب في مباراة سيتي الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، والتي أحرز فيها هدفين، أنه تعلم من المدربين الثلاثة الذين تولوا تدريبه في الأندية التي لعب لها بيب غوارديولا ويورغن كلوب وتوماس توخيل، ووصفهم بأنهم أفضل مدربي أندية في العالم، ووجه إشادة خاصة لغوارديولا، واعترف بأنه صاحب فضل في تطور أدائه.

وقال الألماني أنه انبهر بأسلوب "بيب" التدريبي منذ أول يوم تولى فيه قيادة الفريق، كما أشاد بأسلوبه الإنساني في التعامل مع اللاعبين، ومعرفته الجيدة بإمكانيات كل لاعب، وكيفية استخراج الأفضل من كل منهم.