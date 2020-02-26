غوندوغان: مانشستر سيتي يستطيع الفوز بدوري الأبطال

يثق إيلكاي غوندوغان، نجم مانشستر سيتي بقدرة فريقه على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويحل بطل إنجلترا ضيفاً على ريال مدريد الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة.

وسبق للدولي الألماني خوض نهائي دوري أبطال أوروبا، بقميص بوروسيا دورتموند في 2013، إذ سجل هدفاً في خسارة فريقه السابق أمام بايرن ميونيخ، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 للبافاري.

وقال نجم الوسط: «لا أؤمن بأن هذا النهائي سيكون الأخير لي، بالطبع، آمل أيضاً في ذلك».