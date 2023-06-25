غوندوغان يحتفل بانتقاله إلى برشلونة

احتفل النجم الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب خط وسط مانشستر سيتي بانتقاله إلى برشلونة من خلال قضاء إجازته في جزيرة إيبيزا الإسبانية بحسب موقع "ترايبل فوتبول".

وسيرتدي نجم بوروسيا دورتموند السابق قميص البارسا لثلاثة مواسم مقبلة بعد قيادة سيتي للفوز بثلاثية تاريخية الموسم المنصرم (دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي).

ويقضي لاعب خط الوسط عطلته في إسبانيا رفقة زملائه الحاليين في السيتيزنز تمهيداً لرحيله صوب ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

وسينتهي عقد غوندوغان الجاري مع مانشستر سيتي مع نهاية الشهر الحالي.

وارتدى الألماني شارة قيادة سيتي في الآونة الأخيرة في محاولة من المدرب الإسباني بيب غوارديولا لإقناعه بالبقاء، إلا أن اللاعب فضل إنهاء مسيرته في ملعب الاتحاد بحثاً عن مغامرة جديدة.