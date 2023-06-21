غوندوغان يحسم الأمر ويقرر الانضمام إلى نادي برشلونة

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن نجم الوسط في مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان قد قرر الانضمام لنادي برشلونة الإسباني، وسيخضع للفحص الطبي اليوم الأربعاء.

وكما يعلم كل من يتابع سوق الانتقالات هذا الموسم، فقد كان اللاعب الألماني موضع اهتمام أبطال الدوري الإسباني ودخل في مفاوضات مع البارسا لعدة أشهر، وكانت الصفقة شبه مؤكدة في مرحلة من المراحل قبل أن يتدخل السيتي ويعرض التجديد موسم آخر.

تفاصيل انتقال غوندوغان إلى نادي برشلونة الإسباني

وفقًا للتقارير الخاصة بموقع "Manchester World"، من المقرر أن ينضم كابتن السيتي إلى برشلونة هذا الصيف، ولقد وافق اللاعب على الشروط الشخصية بالفعل وسيرحل في صفقة انتقال مجانية نظرًا لانتهاء عقده في الاتحاد.

وبحسب موقع "Revelo" الإسباني، فإن غوندوغان فضل عدم التجديد مع السيتزنز رغم فوزه بالثلاثية هذا الموسم معهم، ووافق على الانتقال للبلوغرانا في عقد لمدة 3 مواسم مع خيار التمديد لموسم رابع.

يشار إلى أن إيلكاي غوندوغان صاحب الـ31 عامًا كان قد جذب اهتمام آرسنال وبايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الحالي، بالإضافة لاهتمام أندية الدوري السعودي بضمه مقابل 35 مليون يورو في الموسم، إلّا أنه فضل الانضمام لفريق تشافي بدلًا من ذلك.